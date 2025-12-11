Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas da Europa fecham majoritariamente em alta, impulsionadas por setor bancário

Autor Agência Estado
As bolsas da Europa fecharam majoritariamente em alta nesta quinta-feira, 11, impulsionadas pelo setor bancário, conforme o mercado pondera corte de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) e sinalização de possível ajuste nas taxas da Suíça. Os papéis relacionados à tecnologia, no entanto, foram pressionados em repercussão ao balanço da Oracle nos EUA.

Em Londres, o FTSE 100 fechou em alta de 0,49%, a 9.703,16 pontos. Em Frankfurt, o DAX subiu 0,61%, a 24.278,21 pontos. Em Paris, o CAC 40 avançou 0,79%, a 8.085,76 pontos. Em Milão, o FTSE MIB ganhou 0,54%, a 43.702,01 pontos. Em Madri, o Ibex 35 registrou ganhos de 0,85%, a 16.904,60 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 perdeu 0,31%, a 7.993,87 pontos. As cotações são preliminares.

Os mercados europeus abriram em queda, mas ganharam força ao longo da manhã e firmaram viés de alta apoiados pelo avanço do setor bancário (+1,78%) no Stoxx 600, conforme investidores ponderavam perspectivas para política monetária.

Após a decisão de juros do Fed, nesta quinta o BC da Suíça manteve sua taxa básica de juros inalterada em zero, como esperado, mas sinalizou que está aberto a um novo corte que pode levar os custos de empréstimo abaixo de zero, caso haja uma ameaça de período prolongado de deflação. Segundo a Capital Economics, a previsão é que uma redução para -0,25% aconteça em junho.

A decisão suíça ocorre uma semana antes das reuniões do Banco Central Europeu (BCE) e do Banco da Inglaterra (BoE), que concentram expectativas do mercado. Em discurso nesta quinta, o presidente do BC britânico, Andrew Bailey, destacou que há uma incerteza generalizada.

Em Paris e Milão, ações das empresas de luxo LVMH (+1,16%) e Brunello Cucinelli (+3,22%) também ajudaram a impulsionar ganhos das bolsas, depois que a italiana revelou guidance forte para crescimento do setor em 2026.

Mais cedo, as praças europeias eram pressionadas pelo subíndice de tecnologia (+0,14%) com a repercussão aos resultados da Oracle, mas ações do setor se recuperaram e fecharam perto da estabilidade. Já no setor de energia, a Naturgy perdeu 6,35%, depois de a BlackRock, sua maior investidora, vender participação na empresa espanhola.

O mercado também acompanha desdobramentos sobre um possível acordo de cessar-fogo entre Ucrânia e Rússia, após Kiev apresentar uma revisão do plano de paz de Washington, com o subíndice de defesa em queda de 0,47%.

