Bolsas da Europa fecham majoritariamente em alta, impulsionadas por setor bancário

As bolsas da Europa fecharam majoritariamente em alta nesta quinta-feira, 11, impulsionadas pelo setor bancário, conforme o mercado pondera corte de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) e sinalização de possível ajuste nas taxas da Suíça. Os papéis relacionados à tecnologia, no entanto, foram pressionados em repercussão ao balanço da Oracle nos EUA. Em Londres, o FTSE 100 fechou em alta de 0,49%, a 9.703,16 pontos. Em Frankfurt, o DAX subiu 0,61%, a 24.278,21 pontos. Em Paris, o CAC 40 avançou 0,79%, a 8.085,76 pontos. Em Milão, o FTSE MIB ganhou 0,54%, a 43.702,01 pontos. Em Madri, o Ibex 35 registrou ganhos de 0,85%, a 16.904,60 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 perdeu 0,31%, a 7.993,87 pontos. As cotações são preliminares.

Os mercados europeus abriram em queda, mas ganharam força ao longo da manhã e firmaram viés de alta apoiados pelo avanço do setor bancário (+1,78%) no Stoxx 600, conforme investidores ponderavam perspectivas para política monetária. Após a decisão de juros do Fed, nesta quinta o BC da Suíça manteve sua taxa básica de juros inalterada em zero, como esperado, mas sinalizou que está aberto a um novo corte que pode levar os custos de empréstimo abaixo de zero, caso haja uma ameaça de período prolongado de deflação. Segundo a Capital Economics, a previsão é que uma redução para -0,25% aconteça em junho. A decisão suíça ocorre uma semana antes das reuniões do Banco Central Europeu (BCE) e do Banco da Inglaterra (BoE), que concentram expectativas do mercado. Em discurso nesta quinta, o presidente do BC britânico, Andrew Bailey, destacou que há uma incerteza generalizada. Em Paris e Milão, ações das empresas de luxo LVMH (+1,16%) e Brunello Cucinelli (+3,22%) também ajudaram a impulsionar ganhos das bolsas, depois que a italiana revelou guidance forte para crescimento do setor em 2026.