Bolsas da Europa ensaiam melhora após queda inicial com atenções sobre NY e ajuste a Fed

São Paulo, 11/12/2025 - As bolsas europeias têm rumos distintos, com uma tentativa de melhora em relação à abertura em queda, após futuros de Wall Street atenuarem perdas. Os investidores seguem assimilando a flexibilização monetária nos EUA dosada por comentários do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, enquanto as projeções de despesa de capital da Oracle geram apreensão sobre os elevados investimentos em inteligência artificial.

Por volta das 7h28 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 estava em alta de 0,18%, aos 579,22 pontos. No mesmo horário, a Bolsa de Frankfurt cedia 0,01%. Londres ganhava 0,08% e Paris subia 0,34%. O mercado de Milão recuava 0,02% e Lisboa apontava queda de 0,01%. Madri ganhava 0,20%.

Na Bolsa da Suíça, o índice SMI subia 0,2% no horário acima, revertendo queda mais cedo. O Banco Central da Suíça manteve sua taxa básica de juros inalterada em zero, como era esperado, mas sinalizou que está aberto a um novo corte que levaria os custos de empréstimo abaixo de zero caso caso ocorra um período prolongado de queda nos preços.

Em Frankfurt, a Symrise, que produz aromas e fragrâncias, e a gigante de tecnologia SAP cediam 2,41% e 2,28%, respectivamente.

As ações do grupo energético espanhol Naturgy despencavam 5,4% em Madri após a BlackRock, sua principal investidora, vender parte de sua participação na empresa. A Global Infrastructure Partners, da BlackRock, vendeu uma participação de 1,7 bilhão de euros (US$ 1,99 bilhão) na Naturgy, segundo um documento regulatório. O fundo é um dos maiores acionistas da Naturgy, de acordo com dados da FactSet.