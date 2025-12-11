Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas da Ásia fecham em sua maioria em queda sob peso da Oracle e sinalização do Fed

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Por Patricia Lara

São Paulo, 11/12/2025 - As bolsas asiáticas fecharam em queda nesta quinta-feira, com o humor arranhado pela queda dos futuros de Wall Street na virada da madrugada. As projeções de gastos da Oracle ampliam a apreensão sobre investimentos em capacidade computacional e infraestrutura associada à inteligência artificial. Depois do alívio monetário ontem nos EUA, foco do mercado recai sobre os próximos passos da política monetária em meio à ansiedade sobre a troca do comando no Banco Central americano em 2026.

Em Tóquio, o índice Nikkei fechou em baixa de 0,9%, aos 50.148,82 pontos. O Softbank despencou 7,7%. As ações da Daikin subiram 0,7%. A fabricante de ar condicionado anunciou na quarta-feira que desembolsará US$ 163 milhões para estabelecer uma unidade de pesquisa e desenvolvimento nos EUA dedicada a sistemas de refrigeração de data centers.

Em Seul, o índice de referência Kospi caiu 0,6%, terminando aos 4.110,62 pontos. A SK Square, empresa sul-coreana de gestão de portfólio de investimentos, focada em Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), semicondutores e blockchain, perdeu 5,1%.

O índice Hang Seng, principal referencial de Hong Kong, terminou o pregão estável, a 25.530,51 pontos. O clima de apreensão sobre o momento em que investimentos em inteligência artificial trarão lucros fez um pano de fundo negativo para a estreia em Bolsa da Jingdong Industrials, fornecedora chinesa de tecnologia e serviços para a cadeia de suprimentos industriais. As ações da empresa caíram mais de 7% no início da negociação.

A Vanke recuou 3,4%, apagando parte da alta da véspera, em meio aos esforços da empresa de desenvolvimento imobiliário para renegociar pagamento de seu títulos.

No mercado continental na China, o Xangai Composto caiu 0,7%, a 3.873,32 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto computou perda de 1,4%, a 2.457,15 pontos. Em Taiwan, o índice Taiex marcou desvalorização de 1,3%, a 28.024,75 pontos.

Na Oceania, o S&P/ASX 200 fechou em alta de 0,15% em Sydney, a 8.592,00 pontos.

Contato: [email protected]

