Bolsas da Ásia fecham em sua maioria em queda sob peso da Oracle e sinalização do Fed

São Paulo, 11/12/2025 - As bolsas asiáticas fecharam em queda nesta quinta-feira, com o humor arranhado pela queda dos futuros de Wall Street na virada da madrugada. As projeções de gastos da Oracle ampliam a apreensão sobre investimentos em capacidade computacional e infraestrutura associada à inteligência artificial. Depois do alívio monetário ontem nos EUA, foco do mercado recai sobre os próximos passos da política monetária em meio à ansiedade sobre a troca do comando no Banco Central americano em 2026.

Em Tóquio, o índice Nikkei fechou em baixa de 0,9%, aos 50.148,82 pontos. O Softbank despencou 7,7%. As ações da Daikin subiram 0,7%. A fabricante de ar condicionado anunciou na quarta-feira que desembolsará US$ 163 milhões para estabelecer uma unidade de pesquisa e desenvolvimento nos EUA dedicada a sistemas de refrigeração de data centers.

Em Seul, o índice de referência Kospi caiu 0,6%, terminando aos 4.110,62 pontos. A SK Square, empresa sul-coreana de gestão de portfólio de investimentos, focada em Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), semicondutores e blockchain, perdeu 5,1%.

O índice Hang Seng, principal referencial de Hong Kong, terminou o pregão estável, a 25.530,51 pontos. O clima de apreensão sobre o momento em que investimentos em inteligência artificial trarão lucros fez um pano de fundo negativo para a estreia em Bolsa da Jingdong Industrials, fornecedora chinesa de tecnologia e serviços para a cadeia de suprimentos industriais. As ações da empresa caíram mais de 7% no início da negociação.

A Vanke recuou 3,4%, apagando parte da alta da véspera, em meio aos esforços da empresa de desenvolvimento imobiliário para renegociar pagamento de seu títulos.