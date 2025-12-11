BC da Turquia corta taxa básica de juros em 150 pontos-base, a 38% ao ano

O TCMB apontou que, em novembro, a inflação ao consumidor ficou abaixo do esperado e a tendência subjacente da inflação recuou ligeiramente em outubro e novembro. Por outro lado, o crescimento trimestral do Produto Interno Bruto (PIB) superou as projeções para o terceiro trimestre e as condições de demanda continuam a sustentar o processo de desinflação.

O Banco Central da Turquia, conhecido como TCMB, cortou nesta quinta-feira, 11, suas principais taxas de juros em 150 pontos-base (pb), após reunião monetária. A taxa básica de juros caiu de 39,5% a 38% ao ano, a de concessão de empréstimos overnight recuou de 42,5% a 41% e a de tomada de empréstimos overnight teve queda de 38% a 36,5%. Esta é a quarta redução consecutiva nos juros turcos desde que o país retomou a flexibilização monetária em julho.

"Embora apresentem sinais de melhora, as expectativas de inflação e o comportamento dos preços continuam a representar riscos para o processo de desinflação", acrescenta.

O BC turco afirma que a postura restritiva da política monetária fortalecerá o processo de desinflação por meio dos canais de demanda, taxa de câmbio e expectativas. No texto, o TCMB se compromete a determinar a taxa básica de juros levando em consideração a inflação realizada e esperada, além da tendência subjacente. O banco central acrescenta que tomará as decisões de política monetária de forma a criar as condições monetárias e financeiras necessárias para atingir a meta de inflação de 5% no médio prazo.

"A política monetária será apertada em caso de desvio significativo da perspectiva da inflação em relação às metas intermediárias", alerta.

Na esteira do anúncio do BC turco, a lira turca continuou oscilando perto da estabilidade ante o dólar e praticamente não se alterou. Às 8h10 (de Brasília), o dólar subia marginalmente a 42,61 liras turcas.