Após ciclone, Aneel tenta compartilhamento de equipes e materiais entre distribuidoras

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) realizou na manhã desta quinta-feira, 11, uma reunião com as todas as distribuidoras do Sul e Sudeste do País para verificar a possibilidade de compartilhamento de equipes e materiais para auxílio nas regiões mais afetadas pelo ciclone extratropical que afetou o País nesta semana.

As empresas, no entanto, afirmaram que isso ainda não é possível diante da previsão e possibilidade de agravamento das condições meteorológicas. "A Aneel informa que este cenário será verificado diariamente para que empresas possam contribuir com recursos e equipes em regiões mais afetadas", afirmou em nota.