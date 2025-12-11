Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

AIE eleva previsão de alta na demanda global por petróleo em 2026, para 860 mil bpd

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

A Agência Internacional de Energia (AIE) elevou sua projeção para a alta na demanda global por petróleo em 2025, de 790 mil bpd no relatório anterior para 830 mil bpd, e também para o próximo ano, de 770 mil bpd para 860 mil.

Em relatório mensal divulgado nesta quinta-feira, 11, a agência ajustou para baixo suas previsões de crescimento da oferta, para 3 milhões de bpd em 2025 e 2,4 milhões de bpd em 2026, respectivamente, ante estimativas anteriores de 3,1 milhões e 2,5 milhões de bpd.

Em relação ao quarto trimestre de 2025, a agência avaliou que a projeção de excedente global de petróleo diminuiu desde o relatório do mês passado, com a interrupção abrupta do crescimento contínuo da oferta global.

Notavelmente, a oferta global de petróleo em novembro caiu 610 mil barris por dia. A OPEP+ foi responsável por mais de três quartos da queda total, liderada pela Rússia e Venezuela, países afetados por sanções. As exportações russas de petróleo caíram 420 mil barris por dia em novembro, o que, combinado com a queda dos preços, reduziu as receitas para US$ 11 bilhões, US$ 3,6 bilhões a menos do que no ano anterior.

Após enfrentar paradas não planejadas significativas em refinarias em novembro, a pressão nos mercados de produtos refinados diminuiu, mas as sanções no primeiro trimestre de 2026 trarão novos desafios. O forte contraste entre o aumento da oferta de petróleo bruto e a inesperada escassez nos mercados de produtos refinados fez com que as margens de refino retornassem a níveis vistos pela última vez após a invasão da Ucrânia pela Rússia, diz a AIE.

