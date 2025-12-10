USMCA pode ser encerrado, revisado ou renegociado e decisão cabe a Trump, diz Greer

Em evento do Atlantic Council, Greer disse que "todas as opções estão na mesa" para o USMCA, acrescentando que é preciso examinar as regras de origem não automotivas no acordo.

O Representante Comercial dos americano (USTR, em inglês), Jamieson Greer, afirmou nesta quarta-feira, 10, que o acordo comercial EUA-México-Canadá (USMCA) pode ser encerrado, revisado ou renegociado, a depender da decisão do presidente norte-americano, Donald Trump.

Sobre a possibilidade da Suprema Corte abolir as tarifas da Lei dos Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA, em inglês), implementadas em 2 de abril por Trump, o representante pontuou que os EUA podem muito bem recriar as receitas tarifárias através de "outras medidas".

Segundo ele, os dados econômicos ligados ao comércio estão se movendo na direção certa e o país não permitirá que a regulamentação da tecnologia digital seja terceirizada, ao citar a recente multa da União Europeia a rede social X.

À respeito da China, Greer comentou que o objetivo dos EUA com a potência asiática é um comércio mais equilibrado e gerenciado. "Trump está focado em laços construtivos com a China", disse.