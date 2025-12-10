Tarciana Medeiros, do BB, é listada pela Forbes entre as 100 mulheres mais poderosas do mundo

A presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, foi nomeada pela Forbes como uma das 100 Mulheres Mais Poderosas do Mundo em 2025. Ela está na lista pelo terceiro ano consecutivo.

Tarciana é a única brasileira na lista e ocupa a 18ª posição no ranking. No topo do ranking, estão a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, e a recém-eleita primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi.