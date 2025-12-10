Suíça confirma redução retroativa de tarifas dos EUA, com novo teto tarifário de 15%
A aplicação da redução das tarifas adicionais dos EUA sobre produtos suíços será retroativa, confirmou um comunicado divulgado pelo governo da Suíça nesta quarta-feira, 10. O texto oficial afirma que os Estados Unidos adotarão um teto tarifário de 15% sobre importações da Suíça, válido retroativamente desde 14 de novembro de 2025, substituindo o adicional de 39% aplicado até então.
Com a entrada em vigor retroativa dessas regras, as tarifas americanas sobre bens suíços serão "significativamente reduzidas", mantendo-se intactas as isenções já existentes - incluindo produtos farmacêuticos, certos produtos químicos, ouro e café. O comunicado acrescenta que os EUA também removerão tarifas adicionais sobre aeronaves, certas peças relacionadas à aviação, produtos de borracha, cosméticos e medicamentos genéricos, com a lista completa a ser publicada no Federal Register, o diário oficial americano.
Em troca, a Suíça cortará tarifas sobre peixes, frutos do mar e certos produtos agrícolas e criará cotas anuais isentas de imposto para carne bovina, de bisão e de aves. Como as medidas passam a valer desde 14 de novembro, importadores dos dois países poderão solicitar reembolsos tarifários às autoridades aduaneiras.
Segundo o comunicado, o novo teto reduz os encargos comerciais médios dos EUA sobre a Suíça em cerca de 10%. A Reuters informou ainda que um representante suíço disse que o país discutirá com Washington produtos medicinais, robótica e outros itens para evitar novas tarifas.