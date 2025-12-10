Suíça confirma redução retroativa de tarifas dos EUA, com novo teto tarifário de 15%

A aplicação da redução das tarifas adicionais dos EUA sobre produtos suíços será retroativa, confirmou um comunicado divulgado pelo governo da Suíça nesta quarta-feira, 10. O texto oficial afirma que os Estados Unidos adotarão um teto tarifário de 15% sobre importações da Suíça, válido retroativamente desde 14 de novembro de 2025, substituindo o adicional de 39% aplicado até então.

Com a entrada em vigor retroativa dessas regras, as tarifas americanas sobre bens suíços serão "significativamente reduzidas", mantendo-se intactas as isenções já existentes - incluindo produtos farmacêuticos, certos produtos químicos, ouro e café. O comunicado acrescenta que os EUA também removerão tarifas adicionais sobre aeronaves, certas peças relacionadas à aviação, produtos de borracha, cosméticos e medicamentos genéricos, com a lista completa a ser publicada no Federal Register, o diário oficial americano.