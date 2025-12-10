Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Suíça confirma redução retroativa de tarifas dos EUA, com novo teto tarifário de 15%

A aplicação da redução das tarifas adicionais dos EUA sobre produtos suíços será retroativa, confirmou um comunicado divulgado pelo governo da Suíça nesta quarta-feira, 10. O texto oficial afirma que os Estados Unidos adotarão um teto tarifário de 15% sobre importações da Suíça, válido retroativamente desde 14 de novembro de 2025, substituindo o adicional de 39% aplicado até então.

Com a entrada em vigor retroativa dessas regras, as tarifas americanas sobre bens suíços serão "significativamente reduzidas", mantendo-se intactas as isenções já existentes - incluindo produtos farmacêuticos, certos produtos químicos, ouro e café. O comunicado acrescenta que os EUA também removerão tarifas adicionais sobre aeronaves, certas peças relacionadas à aviação, produtos de borracha, cosméticos e medicamentos genéricos, com a lista completa a ser publicada no Federal Register, o diário oficial americano.

Em troca, a Suíça cortará tarifas sobre peixes, frutos do mar e certos produtos agrícolas e criará cotas anuais isentas de imposto para carne bovina, de bisão e de aves. Como as medidas passam a valer desde 14 de novembro, importadores dos dois países poderão solicitar reembolsos tarifários às autoridades aduaneiras.

Segundo o comunicado, o novo teto reduz os encargos comerciais médios dos EUA sobre a Suíça em cerca de 10%. A Reuters informou ainda que um representante suíço disse que o país discutirá com Washington produtos medicinais, robótica e outros itens para evitar novas tarifas.

