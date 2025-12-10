Produção de motos sobe 13,4% em novembro e já confirma maior volume em 14 anos

O balanço foi divulgado nesta quarta-feira, 10, pela Abraciclo, a entidade que representa as fábricas de motos do polo industrial de Manaus (AM), onde está concentrada a maior produção do veículo de duas rodas.

A produção de motos teve crescimento de 13,4% em novembro na comparação com o mesmo mês do ano passado, chegando a 165,7 mil unidades. Frente a outubro, houve retração de 12,3%, mas neste caso a variação tem a influência do calendário com quatro dias úteis a menos do mês passado.

Desde o início do ano, já foram montadas 1,85 milhão de motocicletas, 13,9% acima do volume dos onze primeiros meses de 2024.

Um mês antes do fim do ano, o setor já ultrapassou toda a produção de 2024 - 1,75 milhão de unidades montadas em doze meses -, confirmando assim o maior volume em 14 anos.

Em comentário que acompanha os resultados, o presidente da Abraciclo, Marcos Bento, diz que as montadoras adotaram estratégias para acompanhar o crescimento da demanda ao longo do ano. De janeiro a novembro, as vendas de motos ultrapassaram a marca de 2 milhões de unidades, o que já representa um recorde em 23 anos de estatísticas.

O mercado vem crescendo ininterruptamente há cinco anos, impulsionado pela expansão dos serviços de entrega (delivery) e pela demanda por veículos mais baratos e econômicos tanto na manutenção quanto no consumo de combustível.