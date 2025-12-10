Presidente da Fiesp defende fim de repasses do Sistema S a entidades patronais

O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Josué Gomes da Silva, defendeu nesta quarta-feira, 10, o fim dos repasses a entidades patronais de recursos do Sistema S, como é chamado o conjunto de organizações, que inclui Senai, Sesc, Sesi e Sebrae, mantidas com contribuições recolhidas da folha de pagamento de empresas.

"Eu acho que deveria zerar. E já achava antes da decisão do TCU", comentou Josué, referindo-se ao acórdão do Tribunal de Contas da União (TCU), de 23 de julho, que trata do acompanhamento da transparência das entidades do Sistema S.