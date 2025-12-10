Powell: perspectivas para inflação e emprego não mudaram muito em relação a outubro

"Embora dados importantes do governo federal dos últimos meses ainda não tenham sido divulgados, dados disponíveis do setor público e privado sugerem que as perspectivas para o emprego e a inflação não mudaram tanto desde nossa reunião em outubro"", afirmou Powell, em coletiva de imprensa, no período da tarde, após a decisão do Fed sobre os juros.

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell, afirmou nesta quarta-feira, 10, que as perspectivas para a inflação e o emprego nos Estados Unidos não mudaram muito em relação a outubro. Segundo ele, as condições laborais parecem estar esfriando gradualmente e os preços seguem um pouco elevados.

O Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) do Fed cortou a taxa dos Fed Funds (como é conhecida a taxa de juros dos Estados Unidos) em 25 pontos-base, para a faixa entre 3,50% e 3,75% ao ano, conforme amplamente esperado pelo mercado financeiro. Esta é a terceira vez que o BC dos EUA reduz os juros neste ano.

Powell reafirmou o foco dos membros dos Fed em alcançar os objetivos de mandato duplo de máximo emprego e preços estáveis.

A decisão, contudo, não foi unânime. Três dirigentes com direito a voto - o diretor Stephen Miran, o presidente da distrital de Kansas City, Jeffrey Schmid, e o presidente da distrital de Chicago, Austan Goolsbee - divergiram da decisão.

O presidente do Fed comentou ainda que os membros do FOMC decidiram iniciar compras de títulos do Tesouro de curto prazo apenas com o objetivo de manter um amplo suprimento de reservas ao longo do tempo. segundo ele, isso apoiará o controle eficaz da política monetária norte-americana.