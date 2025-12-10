Powell: inflação baixou em relação a pico, mas continua acima da meta de 2%
O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, afirmou nesta quarta-feira, 10, que a inflação nos Estados Unidos baixou em relação ao pico, mas permanece acima da meta da autoridade, de 2% ao ano.
"Vemos sinais de desinflação no setor de serviços, mas alguma alta em bens por tarifas", afirmou Powell, em coletiva de imprensa, após o Fed reduzir mais uma vez a taxa de juros norte-americana. "Os riscos de inflação estão para cima e de emprego para baixo", acrescentou.
Segundo Powell, evidências sugerem que demissões e contratações nos EUA continuam baixas. Ele voltou a afirmar que as decisões da autoridade monetária consideram duplo mandato de inflação e emprego.
"A situação é desafiadora, e não há caminho livre de riscos para a política monetária enquanto navegamos por essa tensão entre nossas metas de emprego e inflação", avaliou Powell.
O presidente do Fed destacou ainda que em algumas de suas projeções, os dirigentes do Fed veem o Produto Interno Bruto (PIB) americano mais forte do que previsto em setembro.