Powell: inflação baixou em relação a pico, mas continua acima da meta de 2%

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, afirmou nesta quarta-feira, 10, que a inflação nos Estados Unidos baixou em relação ao pico, mas permanece acima da meta da autoridade, de 2% ao ano.

"Vemos sinais de desinflação no setor de serviços, mas alguma alta em bens por tarifas", afirmou Powell, em coletiva de imprensa, após o Fed reduzir mais uma vez a taxa de juros norte-americana. "Os riscos de inflação estão para cima e de emprego para baixo", acrescentou.