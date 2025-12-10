Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Powell afirma que alta de juros não está no cenário base de ninguém no momento

Powell afirma que alta de juros não está no cenário base de ninguém no momento

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, afirmou que a despeito das divergências entre os membros do Comitê Federal do Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês), a possibilidade de elevação dos juros nos Estados Unidos não está no cenário base de nenhum dos dirigentes.

"Discussão está entre manter ou cortar mais os juros", disse Powell, ao falar a jornalistas, acrescentando que a alta "não está no horizonte" do FOMC.

Powell também foi questionado sobre as divergências no Comitê. A decisão de hoje contou com três dissidentes. É a primeira vez desde 2019 que três membros do Fed divergem, conforme a imprensa norte-americana.

"É incomum termos tensão persistente entre ambos os mandatos do Fed, votos refletem isso", disse Powell.

Segundo ele, as discussões no FOMC estão em visões de qual é o maior risco para a economia americana, mas são "respeitosas" e com algum consenso. Prova disso é que a decisão de hoje, quando os membros votaram pelo terceiro corte seguido de 25 pontos-base, teve amplo apoio, avaliou. "Hoje tivemos apoio de nove de 12 membros", disse.

Powell reafirmou que o Fed está bem posicionado para esperar e ver como a economia evolui após os recentes cortes de juros. Além disso, os dados que serão publicados até a primeira decisão de juros de 2026 serão avaliados com cuidado e um "olhar cético", conforme ele. "Receberemos uma quantidade considerável de dados", acrescentou.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar