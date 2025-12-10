Powell afirma que alta de juros não está no cenário base de ninguém no momento

"Discussão está entre manter ou cortar mais os juros", disse Powell, ao falar a jornalistas, acrescentando que a alta "não está no horizonte" do FOMC.

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, afirmou que a despeito das divergências entre os membros do Comitê Federal do Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês), a possibilidade de elevação dos juros nos Estados Unidos não está no cenário base de nenhum dos dirigentes.

Powell também foi questionado sobre as divergências no Comitê. A decisão de hoje contou com três dissidentes. É a primeira vez desde 2019 que três membros do Fed divergem, conforme a imprensa norte-americana.

"É incomum termos tensão persistente entre ambos os mandatos do Fed, votos refletem isso", disse Powell.

Segundo ele, as discussões no FOMC estão em visões de qual é o maior risco para a economia americana, mas são "respeitosas" e com algum consenso. Prova disso é que a decisão de hoje, quando os membros votaram pelo terceiro corte seguido de 25 pontos-base, teve amplo apoio, avaliou. "Hoje tivemos apoio de nove de 12 membros", disse.

Powell reafirmou que o Fed está bem posicionado para esperar e ver como a economia evolui após os recentes cortes de juros. Além disso, os dados que serão publicados até a primeira decisão de juros de 2026 serão avaliados com cuidado e um "olhar cético", conforme ele. "Receberemos uma quantidade considerável de dados", acrescentou.