Petz: aprovação da fusão com Cobasi pelo Cade prevê desinvestimento de 26 lojas em SP

A Petz informou nesta quarta-feira, 10, que o Tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou o ato de concentração relacionado à combinação de negócios com a Cobasi. Para tal resultado, foi celebrado um Acordo em Controle de Concentrações (ACC) que prevê o desinvestimento de 26 lojas localizadas no Estado de São Paulo que representam 3,3% do faturamento da companhia combinada nos últimos 12 meses até o terceiro trimestre.

A aprovação se deu nos termos do voto do conselheiro-relator, José Levi Mello do Amaral Jr., acompanhado pelos demais conselheiros, com exceção da conselheira Camila Cabral. Já a conclusão da operação está sujeita ainda à verificação ou renúncia das condições suspensivas pelos respectivos conselhos de administração.