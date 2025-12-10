Ouro fecha em queda, na espera por decisão do Fed e falas de Powell

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para fevereiro encerrou em baixa de 0,27%, a US$ 4.224,70 por onça-troy. Já a prata para março subiu 0,31%, a US$ 61,029 por onça-troy.

O ouro fechou em queda nesta quarta-feira, 10, em compasso de espera antes da última decisão de política monetária de 2025 do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). O mercado já coloca no preço um corte de 25 pontos-base (pb) nos juros, e mantém no radar as tensões geopolíticas.

Com as apostas do mercado já consolidadas para uma redução de juros nesta quarta-feira, investidores devem se atentar para dados profundamente mistos e um comitê fortemente dividido, diz o LMAX Group.

A casa avalia que o presidente da instituição, Jerome Powell, deve se tornar mais cauteloso ao tentar equilibrar o momento de desaceleração do mercado de trabalho contra os persistentes riscos de inflação.

"Com as expectativas de uma flexibilização em alta, os traders estão em busca de pistas sobre as perspectivas de política monetária do Fed para 2026", reforçam os analistas da ANZ Research. "Uma queda nos títulos do governo dos EUA nos últimos dias reduziu o apetite por risco, à medida que os traders se tornam cautelosos quanto ao ritmo do afrouxamento", acrescentam. Juros mais baixas geralmente favorecem ativos sem rendimento, como o ouro.

No front geopolítico, o presidente da Ucrânia, Volodymir Zelenski, confirmou que a agenda desta quarta-feira inclui uma conversa com autoridades dos EUA sobre um documento que detalhará o plano de reconstrução e o desenvolvimento econômico de seu país, após o término do conflito com a Rússia. As negociações, contudo, seguem a passos lentos.