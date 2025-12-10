Oracle divulga resultados mistos em segundo trimestre fiscal e ação tomba 11% em NY

O grande aumento foi impulsionado pela venda da participação da empresa na companhia de chips Ampere para a Softbank por US$ 2,7 bilhões, aumentando os lucros antes dos impostos em US$ 0,91 por ação diluída.

A Oracle divulgou resultados mistos para seu segundo trimestre fiscal na tarde desta quarta-feira, 10. O lucro por ação ajustado foi de US$ 2,26, bem acima da estimativa de consenso de Wall Street de US$ 1,64.

A receita do trimestre, contudo, alcançou US$16,06 bilhões, abaixo das expectativas de US$ 16,19 bilhões.

O backlog plurianual aumentou para US$ 523 bilhões, um aumento de US$ 68 bilhões em relação ao trimestre anterior. Este é um indicador chave para a transição da Oracle para uma empresa de nuvem. O restante da empresa - seu negócio de software empacotado legado - viu a receita cair 1% ao longo do ano.

No entanto, a nuvem tem margens de lucro mais baixas do que o software legado, e isso está pesando na margem operacional ajustada, que caiu de 43,4% no ano passado para 41,9% no segundo trimestre.

Às 19h43 (de Brasília), as ações da Oracle caíam 11,13% no pregão após o expediente de NY.