Mauro Vieira critica medidas protecionistas e diz que Brasil superou 'autoisolamento'
No Rio de Janeiro para o evento de 80 anos do Instituto Rio Branco, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, lembrou que conceitos atualmente centrais na agenda global, como "Sul Global", são exemplos da conexão entre a formação diplomática e a produção intelectual brasileira. Vieira também criticou as sanções unilaterais e afirmou que a diplomacia do Brasil seguirá empenhada em reformas que atualizem a governança global.
"Princípios balizadores da nossa política externa, como a não intervenção, a igualdade entre os Estados, solução pacífica dos conflitos e os direitos humanos, e a própria ordem multilateral que congrega esses princípios estão sob ataque", disse. "Temos denunciado os malefícios das sanções unilaterais e das medidas protecionistas e reiterado a necessidade de reformas das instituições multilaterais diante do mundo contemporâneo", acrescentou.
Em discurso na Academia Brasileira de Letras (ABL), o chanceler enfatizou que o Brasil mantém relações diplomáticas com todos os demais 192 estados membros das Nações Unidas, além da Santa Sé e da Palestina. Vieira ressaltou que o caráter universalista da política externa foi retomado após "um período melancólico de autoisolamento", ao se referir aos governos que antecederam a atual presidência de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Ele ainda reafirmou que a conclusão do acordo Mercosul-União Europeia deve se confirmar no curto prazo. "Muito em breve nosso esforço pela liberdade do comércio deve ser recompensado pela assinatura de mais um acordo, entre o Mercosul e a União Europeia, após quase três décadas de negociações", pontuou.