Mauro Vieira critica medidas protecionistas e diz que Brasil superou 'autoisolamento'

No Rio de Janeiro para o evento de 80 anos do Instituto Rio Branco, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, lembrou que conceitos atualmente centrais na agenda global, como "Sul Global", são exemplos da conexão entre a formação diplomática e a produção intelectual brasileira. Vieira também criticou as sanções unilaterais e afirmou que a diplomacia do Brasil seguirá empenhada em reformas que atualizem a governança global.

"Princípios balizadores da nossa política externa, como a não intervenção, a igualdade entre os Estados, solução pacífica dos conflitos e os direitos humanos, e a própria ordem multilateral que congrega esses princípios estão sob ataque", disse. "Temos denunciado os malefícios das sanções unilaterais e das medidas protecionistas e reiterado a necessidade de reformas das instituições multilaterais diante do mundo contemporâneo", acrescentou.