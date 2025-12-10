Maioria dos dirigentes do Fed vê juros nos EUA entre 3% e 4% ao final de 2026

O gráfico de pontos do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) mostrou grande divergência de opiniões sobre o caminho dos juros nos EUA nos próximos anos. A maioria dos dirigentes vê os juros entre 3% e 4% ao final de 2026. Dos 19 integrantes do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês), 12 projetam que os juros terminarão 2026 na faixa entre 3% e 3,75%. Apenas um dirigente observa os juros entre 2% e 2,25% ao fim do próximo ano.

Para 2027, sete membros veem os juros no nível entre 3,25% e 4% ao final do ano. Seis estimam a taxa entre 3% e 3,25% em dezembro. Sete dirigentes esperam ver as taxas entre 2,5% e 3% no fim de 2028, enquanto seis observam os juros em entre 3,25% e 4% no mesmo período. Já no longo prazo, nove veem a taxa entre 3,25% e 4%; cinco em 3% e quatro entre 2,5% e 2,75%. Mediana para os juros