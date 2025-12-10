Lula e Trump tiveram conversas construtivas sobre comércio, diz representante dos EUA

Segundo ele, os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, do Brasil, e Donald Trump, dos EUA, tiveram "conversas construtivas sobre o comércio recentemente", citando como exemplo a inclusão do Brasil nas isenções tarifárias sobre cacau e café.

O Representante Comercial dos EUA (USTR, em inglês), Jamieson Greer, sinalizou nesta quarta-feira, 10, que houve avanço nas negociações comerciais com o Brasil, ao participar de sessão de perguntas e respostas em evento do Atlantic Council.

Greer ponderou que nem todos os problemas foram resolvidos, mas que há coisas que os brasileiros "podem fazer" para alcançar mais concessões em relação a tarifas.

"O Brasil é um bom parceiro para os EUA, mas também é um competidor, principalmente na agricultura", disse, ecoando comentários feitos na véspera. "Eles possuem muitas barreiras tarifárias e não-tarifárias para bens americanos, e o presidente Trump também se preocupa sobre outras questões de política externa".

Entre as preocupações, Greer citou o que chamou de legislações "utilizadas como arma" contra empresas de tecnologia, "ordens secretas de investigação" contra empresas e indivíduos americanos sem detalhes públicos e prisão arbitrária de americanos. O representante comercial, contudo, não apresentou provas das acusações.

"A segurança nacional é muito importante para nós. Queremos ter uma relação econômica melhor com o Brasil, só assim poderemos discutir concessões", ressaltou.