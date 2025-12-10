Leite, higiene pessoal, tomate, arroz e gasolina aliviaram IPCA de novembro

As quedas de 4,98% no leite longa vida e de 1,07% nos itens de higiene pessoal exerceram os maiores alívios individuais sobre a inflação de novembro, um impacto de -0,04 ponto porcentual cada para a taxa de 0,18% registrada no mês pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Figuraram ainda no ranking de principais alívios sobre o IPCA o tomate (-0,02 ponto porcentual), arroz (-0,02 ponto porcentual), gasolina (-0,02 ponto porcentual) e café moído (-0,01 ponto porcentual).