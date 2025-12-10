Lagarde diz que BCE pode revisar projeções para cima e reforça foco na inflação e na economia

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou nesta quarta-feira (10) que a autoridade monetária "ainda está em uma boa posição na política monetária" e sinalizou novas revisões nas projeções econômicas. Segundo ela, o BCE "pode atualizar projeções novamente neste mês", com expectativa de melhora nos indicadores. Lagarde destacou que a economia da zona do euro está "bastante próxima do potencial" e adiantou que as estimativas de crescimento devem ser revisadas "para cima".

Durante o evento The Global Ballroom, organizado pelo Financial Times, a presidente reforçou que o BCE "deve focar na inflação e levar a economia em consideração", em meio ao processo de calibragem das taxas de juros.