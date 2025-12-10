Lagarde diz que BCE pode revisar projeções para cima e reforça foco na inflação e na economia
A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou nesta quarta-feira (10) que a autoridade monetária "ainda está em uma boa posição na política monetária" e sinalizou novas revisões nas projeções econômicas. Segundo ela, o BCE "pode atualizar projeções novamente neste mês", com expectativa de melhora nos indicadores. Lagarde destacou que a economia da zona do euro está "bastante próxima do potencial" e adiantou que as estimativas de crescimento devem ser revisadas "para cima".
Durante o evento The Global Ballroom, organizado pelo Financial Times, a presidente reforçou que o BCE "deve focar na inflação e levar a economia em consideração", em meio ao processo de calibragem das taxas de juros.
No campo geopolítico, Lagarde reiterou que "é dever da Europa" apoiar a Ucrânia na guerra com a Rússia e defendeu um esforço conjunto do bloco: "A defesa é o caso perfeito para um financiamento europeu comum", afirmou.
Lagarde também comentou a proposta relacionada ao uso de ativos russos congelados, dizendo que o mecanismo a ser debatido pelo Conselho sobre o apoio à Ucrânia é o que está "mais próximo de estar em conformidade com as regras internacionais" e que a proposta mais recente "é a que mais se aproxima de atender à lei".