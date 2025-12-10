IPCA de dezembro tem que ser de no máximo 0,56% para fechar ano a 4,5%, calcula IBGE

Para encerrar o ano no centro da meta de 3,0%, o IPCA de dezembro tem que ser de queda de 0,89%, acrescentou Gonçalves. "Qualquer valor entre esse -0,89% e +0,56% fica entre o centro e o teto da meta", explicou.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) precisa ter uma alta de até 0,56% em dezembro para encerrar o ano de 2025 dentro do teto de 4,5% da meta de inflação perseguida pelo Banco Central, calculou Fernando Gonçalves, gerente de Índices de Preços no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O IPCA teve uma alta de 0,18% em novembro, resultado mais baixo para o mês desde 2018. Em novembro de 2024, a taxa tinha sido de 0,39%.

Como consequência, a taxa acumulada em 12 meses arrefeceu pelo segundo mês consecutivo, passando de 4,68% em outubro de 2025 para 4,46% em novembro de 2025, menor resultado desde setembro de 2024, quando estava em 4,42%.

"É a primeira vez que (o IPCA em 12 meses) fica abaixo do teto da meta de inflação no ano", disse o pesquisador do IBGE.

Segundo ele, a inflação de dezembro, por ora, não tem grandes pressões já à vista. Por outro lado, a energia elétrica pode diminuir, uma vez que a bandeira tarifária passará de vermelha patamar 1 em novembro para amarela em dezembro. "Então tem redução de valor", lembrou.