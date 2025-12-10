INPC de novembro sobe 0,03% ante alta de 0,03% em outubro
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) teve alta de 0,03% em novembro, após uma elevação de 0,03% em outubro, segundo dados divulgados nesta quarta-feira, 10, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Com o resultado, o índice acumulou alta de 3,68% no ano até novembro.
A taxa em 12 meses até novembro mostrou alta de 4,18%, ante taxa de 4,49% até outubro.
O INPC mede a variação dos preços para as famílias com renda de um a cinco salários mínimos e chefiadas por assalariados.