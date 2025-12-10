Inflação de serviços no IPCA sai de 0,41% em outubro para 0,60% em novembro

A inflação de serviços - usada como termômetro de pressões de demanda sobre os preços - passou de um aumento de 0,41% em outubro para uma alta de 0,60% em novembro, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os dados são do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Os preços de itens monitorados pelo governo saíram de uma deflação de 0,16% em outubro para uma alta de 0,21% em novembro.