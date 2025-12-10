Indicador de difusão do IPCA sai de 52% em outubro para 56% em novembro
O indicador de difusão do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mostra o porcentual de itens com aumentos de preços, passou de 52% em outubro para 56% em novembro, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
A difusão de itens alimentícios saiu de 49% em outubro para 64% em novembro.
Já a difusão de itens não alimentícios sai de 55% em outubro para 49% em novembro.