Indicador de difusão do IPCA sai de 52% em outubro para 56% em novembro

O indicador de difusão do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mostra o porcentual de itens com aumentos de preços, passou de 52% em outubro para 56% em novembro, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A difusão de itens alimentícios saiu de 49% em outubro para 64% em novembro.