Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Indicador de difusão do IPCA sai de 52% em outubro para 56% em novembro

Indicador de difusão do IPCA sai de 52% em outubro para 56% em novembro

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O indicador de difusão do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mostra o porcentual de itens com aumentos de preços, passou de 52% em outubro para 56% em novembro, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A difusão de itens alimentícios saiu de 49% em outubro para 64% em novembro.

Já a difusão de itens não alimentícios sai de 55% em outubro para 49% em novembro.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar