Grupo Artigos de Residência tem queda 1% em novembro ante baixa de 0,34% em outubro no IPCA
O grupo Artigos de Residência saiu de um recuo de 0,34% em outubro para uma queda de 1% em novembro, dentro do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O grupo contribuiu com -0,03 ponto porcentual para a taxa de 0,18% do IPCA do último mês.
"Artigos de residência teve a taxa mais baixa para meses de novembro desde o início do Plano Real", ressaltou Fernando Gonçalves, gerente do IPCA no IBGE.
Em novembro, os destaques no grupo foram as reduções de preços nos eletrodomésticos e equipamentos (-2,44%) e TV, som e informática (-2,28%).