Grupo Artigos de Residência tem queda 1% em novembro ante baixa de 0,34% em outubro no IPCA

O grupo Artigos de Residência saiu de um recuo de 0,34% em outubro para uma queda de 1% em novembro, dentro do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O grupo contribuiu com -0,03 ponto porcentual para a taxa de 0,18% do IPCA do último mês.

"Artigos de residência teve a taxa mais baixa para meses de novembro desde o início do Plano Real", ressaltou Fernando Gonçalves, gerente do IPCA no IBGE.