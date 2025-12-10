Gasto com Transportes avança 0,22% em novembro ante alta de 0,11% em outubro no IPCA

Os preços do grupo Transportes subiram 0,22% em novembro, após alta de 0,11% em outubro. Os dados são do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado nesta quarta-feira, 10, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O grupo deu uma contribuição positiva de 0,04 ponto porcentual para o IPCA, que subiu 0,18% no mês.