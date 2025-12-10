Gasto com Saúde recua 0,04% em novembro ante alta de 0,41% em outubro no IPCA

O grupo Saúde e Cuidados Pessoais saiu de um avanço de 0,41% em outubro para um recuo de 0,04% em novembro, dentro do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O grupo deu contribuição zero para a taxa de 0,18% do IPCA do último mês.