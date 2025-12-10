Gasto com Habitação sobe 0,52% em novembro no IPCA ante recuo de 0,30% em outubro

Os gastos das famílias brasileiras com Habitação passaram de um recuo de 0,30% em outubro para uma alta de 0,52% em novembro, uma contribuição de 0,08 ponto porcentual para a taxa de 0,18% registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do último mês, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A energia elétrica residencial aumentou 1,27% em novembro, um impacto individual de 0,05 ponto porcentual no IPCA do mês. A bandeira tarifária vermelha patamar 1, que adiciona uma cobrança de R$ 4,46 na conta de luz a cada 100 KWh consumidos, manteve-se a mesma vigente no mês anterior.