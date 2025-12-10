Fluxo cambial total em dezembro até dia 5 é positivo em US$ 4,710 bilhões, afirma BC
O Brasil registrou fluxo cambial positivo de US$ 4,710 bilhões em dezembro até dia 5, segundo dados preliminares divulgados nesta quarta-feira, 10, pelo Banco Central (BC). Em novembro, houve saída líquida de US$ 7,115 bilhões.
O canal financeiro registrou entrada líquida de US$ 2,373 bilhões. Isso é o resultado de compras no valor de US$ 14,994 bilhões e vendas no total de US$ 12,620 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.
No comércio exterior, o saldo do mês até dia 5 foi positivo em US$ 2,336 bilhões, com importações de US$ 4,168 bilhões e exportações de US$ 6,504 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 781 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 1,171 bilhão em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 4,552 bilhões em outras entradas.