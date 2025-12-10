Fed também corta taxa sobre compulsórios a 3,65% e taxa de desconto a 3,75%

O Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) reduziu também nesta quarta-feira, 10, a taxa sobre compulsórios a 3,65% e a taxa de desconto em 3,75%, ambas com corte de 25 pontos-base (pb). A taxa dos Feds Funds (como é conhecida a taxa de juros dos Estados Unidos) também foi reduzida em 25 pb, para a faixa de 3,50% a 3,75% ano, em decisão não unânime.

A decisão de cortes de juros ocorre após a maior paralisação da história do governo dos EUA, que afetou a divulgação de dados importantes para a tomada de decisão pelos dirigentes do Fed, como o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) e o payroll (relatório de emprego norte-americano).