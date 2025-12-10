Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fed revisa para cima projeções para PIB dos EUA de 2025, 2026, 2027 e 2028

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

As medianas das projeções dos dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) real dos Estados Unidos de 2025, 2026, 2027 e 2028 foram revisadas para cima em comparação com os números publicados em setembro. Os números foram divulgados juntamente com o comunicado de política monetária do Fed.

Para 2025, a projeção passou de crescimento de 1,6% em setembro para 1,7% em dezembro.

Já para 2026, a revisão foi maior, passando 1,8% para 2,3%.

Para o ano de 2027, subiu de 1,9% para 2% e, para 2028, passou de 1,8% para 1,9%. No longo prazo, o projeção de crescimento do PIB seguiu em 1,8%.

Inflação

Os dirigentes do Fed reduziram as projeções para a inflação medida pelo índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) dos Estados Unidos para este ano e em 2026, de acordo com relatório divulgado. As medianas permaneceram inalteradas para 2027 e 2028.

A projeção para 2025 caiu de 3% em setembro para 2,9% em dezembro, enquanto a estimativa para 2026 teve queda maior, passando de 2,6% para 2,4%. Enquanto isso, as expectativas do PCE para 2027 e 2028 permaneceram sem mudanças em relação a setembro, em 2,1% e 2%, respectivamente.

As estimativas para o núcleo do PCE, medida que exclui itens como alimentos e energia, também caíram para o ano atual e o próximo, passando de 3,1% para 3% e de 2,6% para 2,5%, respectivamente. Para 2027 e 2028, as projeções permaneceram inalteradas, em 2,1% e 2%, respectivamente.

