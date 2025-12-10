Fed revisa para cima projeções para PIB dos EUA de 2025, 2026, 2027 e 2028

As medianas das projeções dos dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) real dos Estados Unidos de 2025, 2026, 2027 e 2028 foram revisadas para cima em comparação com os números publicados em setembro. Os números foram divulgados juntamente com o comunicado de política monetária do Fed. Para 2025, a projeção passou de crescimento de 1,6% em setembro para 1,7% em dezembro.

Já para 2026, a revisão foi maior, passando 1,8% para 2,3%. Para o ano de 2027, subiu de 1,9% para 2% e, para 2028, passou de 1,8% para 1,9%. No longo prazo, o projeção de crescimento do PIB seguiu em 1,8%. Inflação Os dirigentes do Fed reduziram as projeções para a inflação medida pelo índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) dos Estados Unidos para este ano e em 2026, de acordo com relatório divulgado. As medianas permaneceram inalteradas para 2027 e 2028.