Fed nota atividade em expansão moderanda e inflação ainda elevada nos EUA

"Risco de baixa para o emprego aumentaram nos meses recentes", observou o BC norte-americano.

O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) notou que os indicadores disponíveis nos Estados Unidos sugerem que a atividade mostrou expansão em ritmo moderando, alertando que a inflação se moveu para cima desde o início do ano e se mantém relativamente alta.

A avaliação de que a taxa de desemprego está "baixa" foi retirada do comunicado da decisão que cortou os juros dos Estados Unidos em 25 pontos-base, para a faixa entre 3,50% e 3,75% ao ano, nesta quarta-feira, 10.

O Fed apontou que está atento aos riscos para ambos os mandatos e reiterou que está fortemente comprometido com o pleno emprego e com o retorno da inflação para a meta de 2%.

Os dirigentes levarão em consideração uma gama ampla de informações, incluindo balança de riscos e dados para decidir a extensão e o timing de novos ajustes na política monetária.