Fed corta juros dos Estados Unidos em 25 pontos-base, para faixa de 3,50% a 3,75% ao ano

O Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) cortou a taxa dos Fed Funds (como é conhecida a taxa de juros dos Estados Unidos) em 25 pontos-base, para a faixa entre 3,50% e 3,75% ao ano, segundo comunicado divulgado nesta quarta-feira, 10. O movimento era amplamente esperado pelo mercado financeiro.

Essa é a terceira vez que o Fed reduz os juros neste ano, após flexibilizar a política monetária em setembro e outubro.