Fechamento do mercado financeiro
A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: +0,69%
Pontos: 159.074,97
Máxima de +1,08% : 159.691 pontos
Mínima de -0,22% : 157.628 pontos
Volume: R$ 23,07 bilhões
Variação em 2025: 32,25%
Variação no mês: 0%
Dow Jones: +1,05%
Pontos: 48.057,75
Nasdaq: +0,33%
Pontos: 23.654,16
Ibovespa Futuro: +0,9%
Pontos: 159.670
Máxima (pontos): 160.250
Mínima (pontos): 157.965
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 39,44
Variação: +0,64%
Petrobras PN
Preço: R$ 31,94
Variação: +0,25%
Bradesco PN
Preço: R$ 18,33
Variação: +1,78%
Ambev ON
Preço: R$ 13,60
Variação: -0,29%
Petrobras ON
Preço: R$ 33,56
Variação: +0,21%
Vale PNA
Preço: R$ 71,06
Variação: +1,83%
Vale ON
Preço: R$ 71,06
Variação: +1,83%
Itausa PN
Preço: R$ 11,61
Variação: +0,35%
Global 40
Cotação: 723,382 centavos de dólar
(8/12/2025)
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,4676
Venda: R$ 5,4686
Variação: +0,6%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,59
Venda: R$ 5,69
Variação: +1,05%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,4650
Venda: R$ 5,4656
Variação: +0,16%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,5400
Venda: R$ 5,6500
Variação: +0,98%
- Dólar Futuro (janeiro)
Cotação: R$ 5,4965
Variação: +0,65%
- Euro
Compra: US$ 1,1693 (às 18h31)
Venda: US$ 1,1693 (às 18h31)
Variação: +0,01%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,3830
Venda: R$ 6,3850
Variação: +1%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,5300
Venda: R$ 6,6310
Variação: +1,41%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,91% ao ano.
- Capital de giro, N/A% ao ano.
- Hot money, N/A% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 4.224,70 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: -0,27%Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente