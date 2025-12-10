Estoques de petróleo nos EUA caem 1,812 milhão de barris, aponta DoE

Os estoques de petróleo nos Estados Unidos caíram 1,812 milhão de barris, a 425,691 milhões de barris na semana passada, informou o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês). Analistas consultados pelo The Wall Street Journal projetavam queda de 1,6 milhão de barris.

Os estoques de gasolina subiram 6,397 milhões de barris, a 220,819 milhões de barris, ante expectativa de alta de 2 milhões. Já os estoques de destilados aumentaram em 2,502 milhões de barris, a 116,788 milhões de barris, contrariando avanço esperado de 800 mil barris.