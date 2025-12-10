EQI Asset firma parceria com a Avenue e lança fundo imobiliário com ativos em Miami

A EQI Asset, gestora de recursos com R$ 7 bilhões sob gestão, firmou uma parceria com a Avenue, plataforma de investimentos no exterior para brasileiros, e lançou um fundo, o EVG Real Estate IF. O fundo imobiliário é focado em ativos residenciais no mercado norte-americano, especialmente em Miami. Com aplicação mínima de US$ 10 mil e projeção de retorno anual de 18%, o fundo é destinado a investidores qualificados. O fundo terá oferta de até US$ 30 milhões, permitindo acesso a operações de private equity em real estate (mercado imobiliário).

"Observamos um interesse crescente do investidor brasileiro em construir uma carteira genuinamente global, com ativos descorrelacionados do mercado local e ancorados em economias fortes," afirmou, em nota, Ettore Marchetti, presidente da EQI Asset. "O EVG Real Estate IF foi estruturado para unir parceiros locais de alta qualidade, eficiência tributária e uma estratégia residencial diversificada em Miami, oferecendo um produto competitivo para quem busca exposição imobiliária nos Estados Unidos," completa.