Decisão do Fed não foi unânime; 3 dirigentes divergiram

A decisão do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, em inglês) do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de cortar as taxas de juros em 25 pontos-base (pb) não foi unânime, segundo comunicado divulgado nesta quarta-feira, 10. Três dirigentes com direito a voto - o diretor Stephen Miran, o presidente da distrital de Kansas City, Jeffrey Schmid, e o presidente da distrital de Chicago, Austan Goolsbee - divergiram da decisão.

Miran, que também ocupa a presidência do Conselho de Assessores Econômicos Casa Branca e já criticou diversas vezes o nível elevado das taxas, votou novamente por uma redução maior, de 50 pontos-base (pb).