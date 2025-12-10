Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas de NY fecham em alta, após Fed cortar juros em 25 pontos-base e com avanço de bancos

Bolsas de NY fecham em alta, após Fed cortar juros em 25 pontos-base e com avanço de bancos

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

As bolsas de Nova York encerraram a sessão desta quarta-feira, 10, em alta, impulsionadas pelo corte de 25 pontos-base (pb) nos juros dos EUA, com ações do setor bancário registrando avanços robustos.

O Dow Jones fechou em alta de 1,05%, aos 48.057,75 pontos, enquanto o S&P 500 também avançou, com ganhos de 0,67%, aos 6.886,68 pontos. Já o Nasdaq subiu 0,33%, aos 23.654,16 pontos. Operando sem direção única, mas perto da estabilidade, durante boa parte do dia, os índices ganharam força e renovaram as máximas diárias logo após a divulgação da decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed).

O setor bancário subiu em bloco, com o JPMorgan avançando 3,19% e recuperando parte das perdas registradas ontem, enquanto o Citigroup (+1,5%) e Goldman Sachs (+1,4%) também tiveram ganhos.

A General Motors avançou 4,2%, após o anúncio de uma parceria entre a empresa e a Alphabet (+1%) - dona do Google - para equipar os carros da GM com a inteligência artificial Gemini.

A Amazon subiu 1,69% com o anúncio de que vai ampliar o número de cidades dos EUA com entregas de compras de supermercado no mesmo dia. Além disso, a empresa informou que vai investir US$ 35 bilhões na Índia ao longo de cinco anos. Já a Microsoft, que também anunciou investimentos no país asiático, perdeu 2,74%. A companhia divulgou na terça um plano de gastos de US$ 17,5 bilhões na Índia nos próximos quatro anos.

Papéis da Nvidia perderam 0,64% em meio a notícias de que empresas chinesas já estariam demonstrando interesse na compra dos chips após o presidente dos Estados Unidos Donald Trump afirmar que iria permitir a exportação do produto à China.

Também nos setor de techs, a EchoStar saltou 11% depois que a Bloomberg divulgou que a SpaceX pretende buscar IPO "bem acima" de US$ 30 bilhões em 2026. Neste ano, a EchoStar firmou acordo com a empresa de Elon Musk para a venda de licenças de espectro.

Já a Palantir subiu 3,3% depois de fechar contrato avaliado em US$ 448 milhões com a Marinha dos EUA para gerenciar a cadeia de suprimentos de uma frota de submarinos nucleares.

*Com informações de Dow Jones Newswires.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar