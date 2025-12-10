BC: indicadores mostram moderação no crescimento da atividade, conforme esperado

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central repetiu nesta quarta-feira, 10, que o conjunto de indicadores econômicos disponíveis continua mostrando uma moderação no ritmo de crescimento da economia brasileira, enquanto o mercado de trabalho permanece resiliente. O colegiado decidiu manter a taxa Selic em 15% ao ano.

"Nas divulgações mais recentes, a inflação cheia e as medidas subjacentes seguiram apresentando algum arrefecimento, mas mantiveram-se acima da meta para a inflação", diz o comunicado da decisão, divulgado no início da noite desta quarta-feira.