BC: indicadores mostram moderação no crescimento da atividade, conforme esperado
O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central repetiu nesta quarta-feira, 10, que o conjunto de indicadores econômicos disponíveis continua mostrando uma moderação no ritmo de crescimento da economia brasileira, enquanto o mercado de trabalho permanece resiliente. O colegiado decidiu manter a taxa Selic em 15% ao ano.
"Nas divulgações mais recentes, a inflação cheia e as medidas subjacentes seguiram apresentando algum arrefecimento, mas mantiveram-se acima da meta para a inflação", diz o comunicado da decisão, divulgado no início da noite desta quarta-feira.
O comitê destacou que o cenário externo "ainda se mantém incerto", diante dos reflexos da conjuntura e da política econômica dos Estados Unidos nas condições financeiras globais. "Tal cenário exige cautela por parte de países emergentes em ambiente marcado por tensão geopolítica", diz o texto.