BC dos EUA vê taxa de desemprego recuando até 2027 no país

O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) revisou para baixo sua estima para a taxa de desemprego em 2027, que passou de 4,3% nas projeções de setembro para 4,2% no documento divulgado nesta quarta-feira, 10. Para 2025, 2026 e 2028 não houve alteração.

A mediana da projeções para 2025 ficou em 4,5%, para 2026 em 4,4% e para 2028 em 4,2%.