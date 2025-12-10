BC dos EUA vê taxa de desemprego recuando até 2027 no país
O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) revisou para baixo sua estima para a taxa de desemprego em 2027, que passou de 4,3% nas projeções de setembro para 4,2% no documento divulgado nesta quarta-feira, 10. Para 2025, 2026 e 2028 não houve alteração.
A mediana da projeções para 2025 ficou em 4,5%, para 2026 em 4,4% e para 2028 em 4,2%.
Os dados foram divulgados nesta quarta-feira, logo após o Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) anunciar uma redução de 25 pontos-base na taxa de juros, para a faixa entre 3,50% e 3,75% ao ano.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente