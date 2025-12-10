Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

BC dos EUA vê taxa de desemprego recuando até 2027 no país

Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) revisou para baixo sua estima para a taxa de desemprego em 2027, que passou de 4,3% nas projeções de setembro para 4,2% no documento divulgado nesta quarta-feira, 10. Para 2025, 2026 e 2028 não houve alteração.

A mediana da projeções para 2025 ficou em 4,5%, para 2026 em 4,4% e para 2028 em 4,2%.

Os dados foram divulgados nesta quarta-feira, logo após o Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) anunciar uma redução de 25 pontos-base na taxa de juros, para a faixa entre 3,50% e 3,75% ao ano.

