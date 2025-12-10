BC: Copom segue acompanhando anúncios sobre tarifas dos EUA ao Brasil

A afirmação consta no comunicado da reunião de dezembro do comitê, publicado nesta quarta-feira. Na reunião, o colegiado decidiu manter a Selic em 15%.

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central segue acompanhando os anúncios referentes à imposição de tarifas comerciais pelos Estados Unidos ao Brasil e, no âmbito doméstico, como os desenvolvimentos da política fiscal impactam a política monetária e os ativos financeiros, "reforçando a postura de cautela em cenário de maior incerteza".

"O cenário segue sendo marcado por expectativas desancoradas, projeções de inflação elevadas, resiliência na atividade econômica e pressões no mercado de trabalho", diz o Copom.

O colegiado afirma que, para assegurar a convergência da inflação à meta nesse ambiente de expectativas desancoradas, "exige-se uma política monetária em patamar significativamente contracionista por período bastante prolongado".

Também enfatiza que a manutenção da Selic em 15% é compatível com a estratégia de convergência da inflação para ao redor da meta ao longo do horizonte relevante. "Sem prejuízo de seu objetivo fundamental de assegurar a estabilidade de preços, essa decisão também implica suavização das flutuações do nível de atividade econômica e fomento do pleno emprego", emenda.