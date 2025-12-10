BC: cenário atual marcado por elevada incerteza exige cautela na condução da política monetária

O Comitê de Política Monetária (Copom) avaliou em seu comunicado que o cenário atual segue marcado por elevada incerteza, o que exige cautela na condução da política monetária.

Em seguida, enfatizou que a estratégia em curso, de manutenção do nível corrente da taxa de juros por período bastante prolongado, é adequada para assegurar a convergência da inflação à meta.