BC: cenário atual marcado por elevada incerteza exige cautela na condução da política monetária
O Comitê de Política Monetária (Copom) avaliou em seu comunicado que o cenário atual segue marcado por elevada incerteza, o que exige cautela na condução da política monetária.
Em seguida, enfatizou que a estratégia em curso, de manutenção do nível corrente da taxa de juros por período bastante prolongado, é adequada para assegurar a convergência da inflação à meta.
"O Comitê enfatiza que seguirá vigilante, que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados e que, como usual, não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso julgue apropriado", disse no comunicado para embasar a manutenção da Selic em 15,0% ao ano.