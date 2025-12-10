Axia Energia inicia obras de transmissão no Ceará com investimentos de R$ 3,6 bilhões

A Axia Energia iniciou as obras dos Lotes 3 e 5 do Leilão da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), após receber a Licença de Instalação concedida pelo Governo do Ceará, nesta quarta-feira, 10, em cerimônia no Palácio da Abolição, sede do Estado. Juntos, os dois empreendimentos somam 1.456 quilômetros de linhas de transmissão e R$ 3,6 bilhões em investimentos, com estimativa de gerar 6.500 empregos diretos na região. Os projetos, que integram a malha de infraestrutura da companhia por meio da Nova Era Ceará Transmissora de Energia e Nova Era Integração Transmissora, irão viabilizar novos corredores estruturantes e serão essenciais para o escoamento da energia renovável produzida na Região Nordeste.

Segundo o vice-presidente de Engenharia de Expansão da Axia Energia, Robson Campos, o início das obras de transmissão no Ceará representa um "marco" para a Axia e para o setor elétrico brasileiro. Ele frisou que as linhas são "fundamentais" para garantir mais segurança para o Sistema Interligado Nacional e irão fortalecer o escoamento da energia renovável produzida no Nordeste, além de gerar milhares de empregos diretos e impulsionar o desenvolvimento para novos negócios na região. "Acreditamos que essa expansão da infraestrutura será essencial para consolidar o Nordeste como referência nacional em energia limpa e sustentável", destacou. Em nota à imprensa, a Axia informou que o Lote 3, localizado integralmente no Ceará, representa um passo decisivo para reforçar o sistema elétrico do Estado e ampliar a capacidade de integração da geração renovável, além de novos projetos eólicos e solares. Serão 340 quilômetros de linhas de transmissão em 500 kV (projetadas para transportar energia a longas distâncias, conectando grandes centros de carga) e 230 kV (projetadas para a distribuição de energia dentro de centros urbanos e áreas de alta demanda), com investimento em torno de R$ 1 bilhão. A previsão regulatória estabelecida pela Aneel é que a obra seja concluída até junho de 2029. Apenas esse projeto tem expectativa de gerar 1.500 empregos diretos.

Já o Lote 5 será um "megacinturão" de transmissão que vai atravessar Ceará, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Bahia e trechos do Piauí, consolidando um corredor estratégico em 500 kV, vital para o Sistema Interligado Nacional (SIN), além de viabilizar novas usinas e reduzir riscos sistêmicos. Serão 1.116 quilômetros de linhas de transmissão e o investimento é de R$ 2,6 bilhões. O prazo regulatório estabelecido pela Aneel é que a obra esteja concluída até dezembro de 2029. A estimativa é que o empreendimento mobilize cerca de 5.000 empregos diretos. Para o governador do Ceará, Elmano de Freitas, a ampliação da infraestrutura de transmissão é um "passo estratégico" para o futuro energético do Ceará e do País. "Em um momento em que a transição para fontes renováveis se torna urgente, ver projetos dessa escala saírem do papel reforça o protagonismo do Ceará e do Nordeste", disse.