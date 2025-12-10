Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Amazon e Microsoft intensificam investimentos e devem injetar mais de US$ 50 bilhões na Índia

Amazon e Microsoft intensificam investimentos e devem injetar mais de US$ 50 bilhões na Índia

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

As grandes empresas de tecnologia estão intensificando seus investimentos na Índia, com novas promessas da Amazon.com e da Microsoft que devem injetar mais de US$ 50 bilhões no país sul-asiático. Neste ano, a Índia atraiu dezenas de bilhões de dólares de grandes empresas de tecnologia destacando seu apelo como um centro de inteligência artificial e nuvem.

Nesta quarta-feira, 10, a Amazon anunciou que investirá US$ 35 bilhões em seus negócios no país ao longo de um período de cinco anos, logo após a Microsoft anunciar um plano de gastos de US$ 17,5 bilhões no país nos próximos quatro anos.

A Microsoft disse na terça-feira (9) que o novo investimento focado no desenvolvimento da infraestrutura de nuvem e IA da Índia é o maior até agora na Ásia. Isso se soma aos US$ 3 bilhões que a empresa disse que gastará no país no início deste ano, e vem após o CEO da Microsoft, Satya Nadella, se encontrar com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, que também se reuniu com outros líderes de tecnologia, incluindo os CEOs da Intel e da Cognizant.

O CEO da Intel, Lip-Bu Tan, disse em um post no X que ele e Modi tiveram "uma discussão abrangente sobre uma variedade de tópicos relacionados à tecnologia, computação e o tremendo potencial para a Índia", acrescentando que a Intel está comprometida em apoiar a missão de semicondutores da Índia.

A Índia estabeleceu a iniciativa no início deste ano com um investimento inicial de cerca de US$ 10 bilhões, visando reduzir a dependência de chips importados e estabelecer um ecossistema de manufatura autossuficiente. Fonte: Dow Jones Newswires*.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar