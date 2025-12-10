Amazon e Microsoft intensificam investimentos e devem injetar mais de US$ 50 bilhões na Índia

Nesta quarta-feira, 10, a Amazon anunciou que investirá US$ 35 bilhões em seus negócios no país ao longo de um período de cinco anos, logo após a Microsoft anunciar um plano de gastos de US$ 17,5 bilhões no país nos próximos quatro anos.

As grandes empresas de tecnologia estão intensificando seus investimentos na Índia, com novas promessas da Amazon.com e da Microsoft que devem injetar mais de US$ 50 bilhões no país sul-asiático. Neste ano, a Índia atraiu dezenas de bilhões de dólares de grandes empresas de tecnologia destacando seu apelo como um centro de inteligência artificial e nuvem.

A Microsoft disse na terça-feira (9) que o novo investimento focado no desenvolvimento da infraestrutura de nuvem e IA da Índia é o maior até agora na Ásia. Isso se soma aos US$ 3 bilhões que a empresa disse que gastará no país no início deste ano, e vem após o CEO da Microsoft, Satya Nadella, se encontrar com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, que também se reuniu com outros líderes de tecnologia, incluindo os CEOs da Intel e da Cognizant.

O CEO da Intel, Lip-Bu Tan, disse em um post no X que ele e Modi tiveram "uma discussão abrangente sobre uma variedade de tópicos relacionados à tecnologia, computação e o tremendo potencial para a Índia", acrescentando que a Intel está comprometida em apoiar a missão de semicondutores da Índia.

A Índia estabeleceu a iniciativa no início deste ano com um investimento inicial de cerca de US$ 10 bilhões, visando reduzir a dependência de chips importados e estabelecer um ecossistema de manufatura autossuficiente. Fonte: Dow Jones Newswires*.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.