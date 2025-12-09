Hassett diz que seria apolítico como presidente do Fed e se concentraria em política monetária

O conselheiro econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, disse que, como presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), ele seria apolítico, ao acusar o atual presidente da instituição, Jerome Powell, de politizar o Fed. Em entrevista à Fox Business, Hassett afirmou que o Fed deve ser um "órgão não-político", alegando que o corte de juros realizado antes das eleições presidenciais de 2024 foi feito para ajudar os democratas na corrida eleitoral e o governo de Joe Biden. "Fed precisa se concentrar em política monetária apenas", acrescentou.

Perguntando sobre um possível corte de pessoal dentro do Fed, o conselheiro econômico ponderou que é preciso ver "quem está fazendo um bom trabalho e quem não está; temos acusações de má conduta", disse, sem citar diretamente a diretora do BC Lisa Cook.