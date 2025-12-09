Fechamento do mercado financeiro
A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: -0,13%
Pontos: 157.981,13
Máxima de +0,42% : 158.851 pontos
Mínima de -1,9% : 155.188 pontos
Volume: R$ 25,04 bilhões
Variação em 2025: 31,34%
Variação no mês: -0,69%
Dow Jones: -0,38%
Pontos: 47.560,29
Nasdaq: +0,13%
Pontos: 23.576,49
Ibovespa Futuro: -0,47%
Pontos: 158.105
Máxima (pontos): 159.420
Mínima (pontos): 155.645
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 41,37
Variação: -0,22%
Petrobras PN
Preço: R$ 31,86
Variação: +0,63%
Bradesco PN
Preço: R$ 18,01
Variação: -1,32%
Ambev ON
Preço: R$ 13,64
Variação: +0,15%
Petrobras ON
Preço: R$ 33,49
Variação: +0,63%
Vale PNA
Preço: R$ 69,78
Variação: +0,06%
Vale ON
Preço: R$ 69,78
Variação: +0,06%
Itausa PN
Preço: R$ 12,36
Variação: -0,48%
Global 40
Cotação: 723,382 centavos de dólar
(8/12/2025)
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,4349
Venda: R$ 5,4359
Variação: +0,28%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,53
Venda: R$ 5,63
Variação: +0,32%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,4564
Venda: R$ 5,4570
Variação: +0,59%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,4192
Venda: R$ 5,5950
Variação: +0,21%
- Dólar Futuro (janeiro)
Cotação: R$ 5,4610
Variação: 0,05%
- Euro
Compra: US$ 1,1627 (às 18h33)
Venda: US$ 1,1627 (às 18h33)
Variação: 0%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,3200
Venda: R$ 6,3220
Variação: +0,17%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,3027
Venda: R$ 6,5390
Variação: +0,26%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,91% ao ano.
- Capital de giro, N/A% ao ano.
- Hot money, N/A% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 4.236,20 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: +0,44%Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente