Fechamento do mercado financeiro

A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: -0,13%

Pontos: 157.981,13

Máxima de +0,42% : 158.851 pontos

Mínima de -1,9% : 155.188 pontos

Volume: R$ 25,04 bilhões

Variação em 2025: 31,34%

Variação no mês: -0,69%

Dow Jones: -0,38%

Pontos: 47.560,29

Nasdaq: +0,13%

Pontos: 23.576,49

Ibovespa Futuro: -0,47%

Pontos: 158.105

Máxima (pontos): 159.420

Mínima (pontos): 155.645

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 41,37

Variação: -0,22%

Petrobras PN

Preço: R$ 31,86

Variação: +0,63%

Bradesco PN

Preço: R$ 18,01

Variação: -1,32%

Ambev ON

Preço: R$ 13,64

Variação: +0,15%

Petrobras ON

Preço: R$ 33,49

Variação: +0,63%

Vale PNA

Preço: R$ 69,78

Variação: +0,06%

Vale ON

Preço: R$ 69,78

Variação: +0,06%

Itausa PN

Preço: R$ 12,36

Variação: -0,48%

Global 40

Cotação: 723,382 centavos de dólar

(8/12/2025)

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,4349

Venda: R$ 5,4359

Variação: +0,28%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,53

Venda: R$ 5,63

Variação: +0,32%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,4564

Venda: R$ 5,4570

Variação: +0,59%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,4192

Venda: R$ 5,5950

Variação: +0,21%

- Dólar Futuro (janeiro)

Cotação: R$ 5,4610

Variação: 0,05%

- Euro

Compra: US$ 1,1627 (às 18h33)

Venda: US$ 1,1627 (às 18h33)

Variação: 0%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,3200

Venda: R$ 6,3220

Variação: +0,17%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,3027

Venda: R$ 6,5390

Variação: +0,26%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,91% ao ano.

- Capital de giro, N/A% ao ano.

- Hot money, N/A% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 4.236,20 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: +0,44%

