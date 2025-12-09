China diz que tarifas mais altas deram um 'golpe severo' na economia mundial
Tarifas mais altas deram um "golpe severo" na economia mundial, disse o primeiro-ministro da China, Li Qiang, nesta terça-feira, mesmo com o superávit comercial chinês ultrapassando US$ 1 trilhão.
Li Qiang fez as declarações em um fórum de principais organizações internacionais realizado em Pequim, enquanto os principais líderes chineses participam de uma reunião anual de planejamento econômico.
"Desde o início deste ano, vimos o uso da 'vara' das tarifas ao redor do mundo com medidas restritivas crescentes sobre a economia e o comércio, o que deu um golpe severo na economia global", disse Li, sem mencionar especificamente o presidente dos EUA, Donald Trump, e seus tarifaços.
"À medida que a situação se desenrolou, as consequências prejudiciais das tarifas, que prejudicam tanto os outros quanto a si mesmo, tornaram-se cada vez mais evidentes, e os apelos de todos os lados para defender o livre comércio tornaram-se cada vez mais fortes", acrescentou ele ao encontro de representantes de alto nível do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial e da Organização Mundial do Comércio. Fonte: The Associated Press
