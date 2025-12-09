China diz que tarifas mais altas deram um 'golpe severo' na economia mundial

Li Qiang fez as declarações em um fórum de principais organizações internacionais realizado em Pequim, enquanto os principais líderes chineses participam de uma reunião anual de planejamento econômico.

Tarifas mais altas deram um "golpe severo" na economia mundial, disse o primeiro-ministro da China, Li Qiang, nesta terça-feira, mesmo com o superávit comercial chinês ultrapassando US$ 1 trilhão.

"Desde o início deste ano, vimos o uso da 'vara' das tarifas ao redor do mundo com medidas restritivas crescentes sobre a economia e o comércio, o que deu um golpe severo na economia global", disse Li, sem mencionar especificamente o presidente dos EUA, Donald Trump, e seus tarifaços.

"À medida que a situação se desenrolou, as consequências prejudiciais das tarifas, que prejudicam tanto os outros quanto a si mesmo, tornaram-se cada vez mais evidentes, e os apelos de todos os lados para defender o livre comércio tornaram-se cada vez mais fortes", acrescentou ele ao encontro de representantes de alto nível do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial e da Organização Mundial do Comércio. Fonte: The Associated Press

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado