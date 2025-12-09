Bolsas de NY fecham sem direção única, pressionada por JPMorgan e farmacêuticas

O Dow Jones fechou em queda de 0,38%, aos 47.560,29 pontos. O S&P 500 também registrou perdas, de 0,09%, aos 6.840,51 pontos, enquanto o Nasdaq destoou dos demais e subiu 0,13%, aos 23.576,49 pontos.

As bolsas de Nova York encerraram a sessão desta terça-feira, 9, sem direção única, na véspera de decisão do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). As perdas do JPMorgan e da Boeing pressionaram o Dow Jones, enquanto o mercado acompanhava a autorização de exportações de chips H200 da Nvidia para a China.

Voláteis, as bolsas de Nova York operaram com ímpeto limitado diante das incertezas sobre os próximos passos do Fed em 2026, apesar da ampla expectativa por um corte de juros na quarta-feira, na última reunião do ano.

No fronte corporativo, o JPMorgan teve forte baixa de 4,66%, em meio a notícias de que pretende gastar US$ 105 bilhões de dólares em despesas no próximo ano, valor acima do previsto pela FactSet. A queda do banco pesou sobre alguns pares do setor financeiro, que esteve entre os subíndices de maior perda no S&P 500.

O setor da saúde também caiu, pressionado pela baixa de 1,71% da Pfizer - após acordo com a chinesa Shanghai Fosun Pharmaceutical pelos direitos de um remédio experimental para perda de peso - e de 2,06% da Merck - que teve medicamento para bovinos aprovado pela Food and Drug Administration (FDA).

Já a Boeing caiu 2,86%, depois de relatar menos entregas do que a rival Airbus em novembro, enquanto a Meta registrou perdas de 1,48%, conforme traders circulavam a notícia de que a empresa pretende lançar um novo modelo de inteligência artificial (IA), o Avocado. Por sua vez, a Alphabet, dona do Google, avançou 1,07%, depois de anunciar novos produtos IA, incluindo óculos inteligentes.