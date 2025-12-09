Bolsas de NY fecham sem direção única, pressionada por JPMorgan e farmacêuticas
As bolsas de Nova York encerraram a sessão desta terça-feira, 9, sem direção única, na véspera de decisão do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). As perdas do JPMorgan e da Boeing pressionaram o Dow Jones, enquanto o mercado acompanhava a autorização de exportações de chips H200 da Nvidia para a China.
O Dow Jones fechou em queda de 0,38%, aos 47.560,29 pontos. O S&P 500 também registrou perdas, de 0,09%, aos 6.840,51 pontos, enquanto o Nasdaq destoou dos demais e subiu 0,13%, aos 23.576,49 pontos.
Voláteis, as bolsas de Nova York operaram com ímpeto limitado diante das incertezas sobre os próximos passos do Fed em 2026, apesar da ampla expectativa por um corte de juros na quarta-feira, na última reunião do ano.
No fronte corporativo, o JPMorgan teve forte baixa de 4,66%, em meio a notícias de que pretende gastar US$ 105 bilhões de dólares em despesas no próximo ano, valor acima do previsto pela FactSet. A queda do banco pesou sobre alguns pares do setor financeiro, que esteve entre os subíndices de maior perda no S&P 500.
O setor da saúde também caiu, pressionado pela baixa de 1,71% da Pfizer - após acordo com a chinesa Shanghai Fosun Pharmaceutical pelos direitos de um remédio experimental para perda de peso - e de 2,06% da Merck - que teve medicamento para bovinos aprovado pela Food and Drug Administration (FDA).
Já a Boeing caiu 2,86%, depois de relatar menos entregas do que a rival Airbus em novembro, enquanto a Meta registrou perdas de 1,48%, conforme traders circulavam a notícia de que a empresa pretende lançar um novo modelo de inteligência artificial (IA), o Avocado. Por sua vez, a Alphabet, dona do Google, avançou 1,07%, depois de anunciar novos produtos IA, incluindo óculos inteligentes.
Ainda no setor tech, circulavam rumores de que a China deve restringir o acesso aos chips H200 da Nvidia, após o governo Trump autorizar a exportação do produto ao país asiático. Com isso, ações da gigante de semicondutores caíram 0,31%.
Entre outros destaques, a PepsiCo caiu 0,68%, após o Wall Street Journal informar que a companhia fechou um acordo com o fundo Ellitott Investment Management para a redução de custos e de preços dos produtos.
*Com informações de Dow Jones Newswires